После четвертьфинала Евро произошла массовая драка болельщиков

В заключительном поединке четвертьфинала чемпионата Европы - 2024 сборная Нидерландов встречалась с национальной командой Турции. «Оранжевые» отпраздновали волевую победу со счетом 2:1 и пробились в полуфинал престижного турнира.

После завершения встречи на улицах Берлина произошла массовая драка между турецкими и нидерландским фанатами.

Нидерландская команда под руководством Рональда Кумана сыграет в полуфинале чемпионата Европы против сборной Англии, победившей в серии пенальти Швейцарию. Встреча состоится в среду, 10 июля. В другом матче 1/2 финала сыграют команды Испании и Франции.