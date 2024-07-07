Журавель: «В мире не осталось силы, которая остановит Англию на Евро»

Футбольный комментатор Тимур Журавель прокомментировал выход сборной Англии в полуфинал чемпионата Европы – 2024. В матче 1/4 финала подопечные Гарета Саутгейта оказались сильнее национальной команды Швейцарии (1:1, 5:3 по пенальти).
«Если Англия впервые на большом турнире забивает все пять пенальти в серии, значит в мире не осталось силы, которая остановила бы их на пути к кубку», - написал комментатор в своих социальных сетях.
За выход в финал престижного турнира сборная Англии поборется с командой Нидерландов, которая выбила Турцию (2:1). Матч между этими командами состоится 10 июля.
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