Комментатор Елагин грубо оскорбил сборную Англии

Известный футбольный комментатор Александр Елагин недоволен игрой сборной Англии на проходящем в Германии чемпионате Европы – 2024.

«Игра сборной Англии при Гарете Саутгейте – это тоска и рыгаловка», - критически высказался комментатор на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, что сборная Англии пробилась в полуфинал чемпионата Европы, победив в серии пенальти национальную команду Швейцарии. В следующем матче престижного турнира подопечным Гарета Саутгейта будет противостоять сборная Нидерландов. Поединок состоится 10 июля, начало - 22:00 по московскому времени.