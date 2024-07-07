В Англии назвали худшего игрока команды в четвертьфинале Евро

В рамках четвертьфинальной стадии чемпионата Европы – 2024 состоялся поединок между сборными Англии и Швейцарии. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее были футболисты Гарета Саутгейта – 5:3.

Журналисты британского таблоида Daily Mail выставили оценки игрокам «трёх львов» по итогам прошедшей встречи. Худшим в составе сборной Англии был признан центральный нападающий Гарри Кейн, получивший четыре балла из десяти. Лучшим стал Букайо Сака – 8,5.

Сборная Англии вышла в полуфинал чемпионата Европы, где встретится с национальной командой Нидерландов. Игра пройдет 10 июля.