Канчельскис: «Должно произойти чудо, чтобы команда Саутгейта подняла трофей над головой»

Бывший игрок сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о победе Англии над Швейцарией (1:1, 5:3 – по пенальти) в рамках 1/4 финала чемпионата Европы – 2024.

«С такой игрой Англии будет очень сложно выиграть чемпионат Европы. Те же испанцы значительно лучше выглядят. Должно произойти чудо, чтобы команда Саутгейта подняла трофей над головой», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

Напомним, что в рамках 1/2 финала чемпионата Европы, проходящего в Германии, сборной Англии будет противостоять национальная команда Нидерландов. Встреча состоится 10 июля.