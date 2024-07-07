Ловчев высказался о победе Нидерландов над Турцией

Бывший игрок московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Евгений Ловчев высказался о победе сборной Нидерландов над Турцией в матче 1/4 финала чемпионата Европы – 2024.
«Как только припёрло Нидерланды, то они пошли вперёд и стали создавать моменты. А почему раньше так не играть? Туркам спасибо за то, что они затащили голландцев в такую игру», - поделился мнение эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, что подопечные Рональда Кумана отпраздновали волевую победу над турками со счетом 2:1. Нидерланды пробились в полуфинал чемпионата Европы, где встретятся с национальной командой Англии.
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