Сборная Германии выступила с заявлением после вылета с Евро-2024

Пресс-служба сборной Германии выступила с обращением после вылета национальной команды с домашнего чемпионата Европы – 2024. В четвертьфинале немцы проиграли Испании со счетом 1:2.
«Нам хотелось подарить болельщикам титул на домашнем Евро. Но команде не удалось этого сделать. Это сейчас нас сильно ранит. Но остаются все пережитые эмоции, как вы нас поддерживали в прошедших играх. Спасибо за три недели прекрасного турнира. Мы получили удовольствие», - говорится в публикации «бундестим».
В полуфинальную стадию чемпионата Европы вышли сборные Испании, Франции, Англии и Нидерландов.
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