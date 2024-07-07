Сборная Германии выступила с заявлением после вылета с Евро-2024

«Нам хотелось подарить болельщикам титул на домашнем Евро. Но команде не удалось этого сделать. Это сейчас нас сильно ранит. Но остаются все пережитые эмоции, как вы нас поддерживали в прошедших играх. Спасибо за три недели прекрасного турнира. Мы получили удовольствие», - говорится в публикации «бундестим».