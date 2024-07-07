Эрдоган посетил раздевалку сборной Турции после вылета с Евро

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к главному тренеру национальной команды Винченцо Монтелле после выступления на чемпионате Европы – 2024.

После завершения встречи с Нидерландами, в котором турки проиграли со счетом 1:2, глава страны посетил раздевалку команды. Эрдоган поблагодарил футболистов и лично Монтеллу на итальянском языке за результат, которого удалось добиться на престижном турнире.

Напомним, что в первом полуфинале чемпионата Европы встретятся национальные команды Испании и Франции. Игра состоится 9 июля. На следующий день силами померяются сборные Англии и Нидерландов.