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Чемпионат Европы по футболу 2024

Жена Крооса эмоционально обратилась к мужу после завершения карьеры

07 Июля 2024 • 07:37 Комментировать

Джессика Кроос, супруга полузащитника Тони Крооса, посредством социальных сетей опубликовала пост в честь ухода мужа из футбола.

«Я очень горжусь тобой, ты – наш герой. Спасибо, что взял меня с собой в это путешествие. Мы рады, что наконец-то ты будет с нами, но мы тоже будем скучать по твоей игре на поле. Спасибо тебе за все. Мы сильно любим тебя!» - говорится в публикации Джессики.

Последним матчем в профессиональной карьере Крооса стал поединок в четвертьфинале Евро-2024 против команды Испании. Сборная Германии потерпела поражение в овертайме со счетом 1:2 и вылетела с домашнего турнира.

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Евро-Футбол.Ру,
Тони Кроос Джессика Кроос
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