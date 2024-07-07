Жена Крооса эмоционально обратилась к мужу после завершения карьеры

«Я очень горжусь тобой, ты – наш герой. Спасибо, что взял меня с собой в это путешествие. Мы рады, что наконец-то ты будет с нами, но мы тоже будем скучать по твоей игре на поле. Спасибо тебе за все. Мы сильно любим тебя!» - говорится в публикации Джессики.