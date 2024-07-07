Черчесов назвал сборную, которая выиграет Евро-2024

Экс-наставник сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о том, кто станет чемпионом Европы в 2024 году. Турнир проходит на футбольных полях Германии.

«В финал выйдут сборные Франции и Англии. А чемпионом станет команда Франции», - высказался специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что в полуфинале сформированы следующие пары: Испания - Франция и Англия - Нидерланды. Встречи состоятся 9 и 10 июля соответственно.

Напомним, что финальный поединок престижного турнира европейский сборных пройдет в воскресенье, 14 июля.

Мбаппе прокомментировал победу над Португалией в четвертьфинале Евро-2024