Денис Попов оценил работу Саутгейта и стиль игры Англии

Бывший нападающий московского ЦСКА Денис Попов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал победу Англии над Швейцарией в четвертьфинале Евро-2024 (1:1, по пенальти 5:3).

- Честно сказать, Швейцария очень прилично и достойно выглядела. А серия пенальти – это лотерея. За счёт чего победила Англия? Нельзя однозначно сказать, что за счёт только одного какого-то аспекта. Всё в совокупности. Во-первых, англичане одни из фаворитов турнира. Они играют, может, в незрелищный футбол, учитывая их подбор исполнителей и чего от них ждут. При всём при этом мы видим, что выбранный план и стратегия тренера на сегодняшний день работают.

Иногда так бывает, что результат и фееричная игра несопоставимы. Если испанцы, как я уже говорил, с малых лет играют в одном стиле, им легко его демонстрировать на всех турнирах во всех возрастах, то у англичан такого нет, у них другая ситуация. Мы понимаем, что побеждает сильнейший. Везёт тому, кто везёт. Но с таким составом только в случае прохода Англии в финал можно будет говорить о правильности выбранной стратегии.

Да, многие хотят, чтобы англичане играли смелее, в открытый футбол, но это не всегда гарантия результата. А основное на профессиональном уровне – это именно результат, тем более на чемпионате Европы. Здесь пан или пропал.

Что бы там ни говорили, Саутгейт входит в тройку тренеров, у которых больше всего матчей у руля сборной Англии. Это дорогого стоит, на секундочку. Те, кто просто смотрят футбол, хотят какой-то бесшабашной игры, но когда на кону стоит результат и репутация, часто бывает так, что здесь уже не до феерии, как говорится. То, что и показывает Англия на сегодняшний день. Да и у Франции тоже не остроатакующий футбол с большим количеством моментов. Но и те, и те в полуфинале, – сказал Попов.

Полуфиналы Евро-2024 состоятся в ближайшие вторник и среду. 9 июля Франция сыграет с Испанией, а 10 июля Англия сыграет с Нидерландами.