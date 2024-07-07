Ямаль – лучший на Евро-2024 по созданным явным моментам

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль возглавляет рейтинг игроков с наибольшим количеством созданных явных голевых моментов на Евро-2024.

16-летний футболист «Барселоны» пять раз создал для товарищей по испанской национальной команде очевидную возможность для взятия ворот. Второе место по данному показателю делят Коди Гакпо (Нидерланды) и Роланд Шаллаи (Венгрия) – по четыре. Ещё 11 игроков имеют на своём счету по три организованных «больших» шанса, трое из них – Дани Ольмо и Фабиан Руис (оба – Испания), а также Мемфис Депай (Нидерланды) – могут сыграть в полуфинале и улучшить результат.

Ламин Ямаль также лидирует в списке лучших ассистентов Евро с тремя результативными передачами.