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Чемпионат Европы по футболу 2024

Ямаль – лучший на Евро-2024 по созданным явным моментам

07 Июля 2024 • 05:07 Комментировать
Испания
...
Франция
1 2.65 X 2.95 2 3.15
09.07 22:00

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль возглавляет рейтинг игроков с наибольшим количеством созданных явных голевых моментов на Евро-2024.

16-летний футболист «Барселоны» пять раз создал для товарищей по испанской национальной команде очевидную возможность для взятия ворот. Второе место по данному показателю делят Коди Гакпо (Нидерланды) и Роланд Шаллаи (Венгрия) – по четыре. Ещё 11 игроков имеют на своём счету по три организованных «больших» шанса, трое из них – Дани Ольмо и Фабиан Руис (оба – Испания), а также Мемфис Депай (Нидерланды) – могут сыграть в полуфинале и улучшить результат.

Ламин Ямаль также лидирует в списке лучших ассистентов Евро с тремя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Сборная Испании евро-2024 Мемфис Депай Фабиан Руис Дани Ольмо Роланд Шаллаи Коди Гакпо Ламин Ямаль ещё теги

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