Монтелла высказался об игре Гюлера на Евро-2024

Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла поделился мыслями о выступлении Арды Гюлера на чемпионате Европы.

«Лунные звёзды» уступили сборной Нидерландов в четвертьфинале (1:2), но Арда Гюлер вновь не остался без результативного действия – он отметился ассистом на Самета Акайдына. В общей сложности на счету 19-летнего вундеркинда из мадридского «Реала» один забитый мяч и два голевых паса в пяти матчах Евро-2024.

«Арда отлично сыграл на этом турнире. Он никогда раньше не выступал так стабильно на столь высоком уровне, для него это очень ценный опыт. Ему нет и 20 лет, со временем он станет ещё лучше», – цитирует Монтеллу пресс-служба УЕФА.