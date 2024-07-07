Де Врей – о победе сборной Нидерландов: «Во втором тайме мы заиграли по-другому»

Стефан де Врей, один из героев четвертьфинального матча между сборными Нидерландов и Турции, ответил на вопросы журналистов.

32-летний центральный защитник миланского «Интера» был признан лучшим игроком встречи, которая завершилась победой «оранжевых» со счётом 2:1. В активе де Врея один забитый мяч.

«Нам пришлось активнее атаковать, поскольку мы уступали 0:1. Турция не оставляли нам много пространства, но иногда мы всё же находили свободные зоны. Затем Мемфис отлично навесил, и я смог забить. Мы продолжали идти вперёд, продолжали верить в себя, и в итоге мы добились своего.

После перерыва вышел Ваут Вегхорст – он всегда борется впереди и помогает команде. Вся команда боролась до конца», – приводятся слова де Врея на сайте УЕФА.