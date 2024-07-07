Де Врей забил за сборную Нидерландов впервые за 3385 дней – второй по длительности перерыв

Центральный защитник сборной Нидерландов Стефан де Врей впервые за долгие годы забил гол за национальную команду.

32-летний футболист сравнял счёт на 70-й минуте матча четвертьфинала Евро-2024 против сборной Турции. Спустя ещё шесть минут «оранжевые» вышли вперёд благодаря автоголу, а в концовке смогли удержать преимущество.

Для де Врея забитый в ворота Турции мяч стал первым в составе сборной Нидерландов с 2015 года. 3385 дней назад центрбек отличился в поединке с Испанией. По данным Opta, это самый длительный промежуток между двумя голами за Нидерланды со времён Райана Бабеля, чей мяч в 2017 году стал для него первым за 3481 день.