Монтелла оценил выступление сборной Турции на Евро-2024

Рулевой сборной Турции Винченцо Монтелла подвёл итоги турнира для своей команды.

«Лунные звёзды» стали одним из главных открытий Евро-2024, добравшись до четвертьфинала. До 70-й минуты Турция вела в матче с Нидерландами, но затем пропустила дважды в течение шести минут, на что ответить уже не смогла.

«Мы провели очень хороший турнир, продемонстрировали всё, что могли. На этом Евро у нас столько же побед в основное время, сколько и у Нидерландов.

У нас много молодых игроков, и они показали потрясающий настрой. Я горжусь командой. Наши футболисты заслуживают ту любовь, которую они получают. После этого турнира к сборной Турции будут относиться с ещё большим уважением», – поведал в послематчевом интервью Монтелла.