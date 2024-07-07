Чалханоглу: «Никто не ожидал, что Турция дойдёт до четвертьфинала Евро»

Полузащитник сборной Турции Хакан Чалханоглу оценил выступление своей команды на чемпионате Европы.

В субботнем четвертьфинале турки уступили Нидерландам (1:2), хотя вели в счёте до 70-й минуты. Судьбу встречи решил автогол Мерта Мюлдюра на 76-й минуте.

«Хочу поблагодарить всех, кто внёс вклад. Мы провели отличный турнир. К сожалению, наш путь завершён, но мы зашли далеко. В конце наши болельщики аплодировали нам стоя, а это о многом говорит.

Во втором тайме мы играли слишком оборонительно. Мы пропустили дважды за семь минут, но не сдались и создали несколько моментов.

Будем честны: никто не ожидал, что наша молодая команда доберётся до 1/4 финала. Я очень горжусь», – цитирует сайт УЕФА Чалханоглу.