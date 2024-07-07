Сака: «Я верю в Бога»

Букайо Сака реализовал послематчевый одиннадцатиметровый удар в игре против сборной Швейцарии, реабилитировавшись за неудачу трёхлетней давности. Тогда, в финале предыдущего чемпионата Европы, он не смог забить пенальти в финальном матче против сборной Италии. Сейчас он снова взял на себя ответственность и высказался в том духе, что ему помог Бог:

- Я верю в Бога. Пережить такой промах действительно нелегко. Но я попробовал, я снова пробил пенальти и я забил, - цитирует слова Сака BBC Sport.

В полуфинале чемпионата Европы сборная Англии сыграет со сборной Нидерландов. Этот поединок состоится десятого июля.