​Эллардайс слезам не верит - английский тренер раскритиковал Роналду

Эллардайс слезам не верит - в то время как слёзы Криштиану Роналду в игре против сборной Словении в 1/8 финала чемпионата Европы умилили болельщиков, бывший наставник английской сборной, проруководивший ею всего лишь 60 дней, считает, что даже слёзы стали следствием и демонстрацией эгоизма игрока, а не его переживаний за общее дело:

- Думаю, что слёзы Роналду отражают его личную неудачу, а не то, что он хотел сделать для команды. После того, как в 2016 году сборная Португалии выиграла титул фактически без его участия, Роналду обзавёлся небольшим комплексом, усилившимся после неудачи на катарском чемпионате мира, - цитирует слова Эллардайса derbyderbyderby.it.