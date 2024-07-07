​Рио Фердинанд: «Мы кричали, хотели выступление, которым можно было бы гордиться»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд считает, что сборная Англии добилась заметного прогресса, что продемонстрировала в игре со сборной Швейцарии. По его мнению, теперь английская нация может гордиться своей футбольной командой:

- Мы кричали о том, что хотим такое выступление, которым можно гордиться. Эта игра не была идеальной, но она стала большим прогрессом. Игроки продемонстрировали свои железные нервы. Я не сомневался в них, - цитирует слова Фердинанда BBC Sport.

В полуфинале европейского чемпионата сборная Англии сыграет с Нидерландами.