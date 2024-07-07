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Чемпионат Европы по футболу 2024

Суперкомпьютер назвал фаворита Евро-2024

07 Июля 2024 • 02:15 Комментировать
Испания
...
Франция
1 2.65 X 2.95 2 3.15
09.07 22:00

Названы шансы на итоговый триумф всех четырёх полуфиналистов чемпионата Европы.

В субботу сборные Англии и Нидерландов шагнули в полуфинал, обыграв соперников из Швейцарии и Турции соответственно. Команды Гарета Саутгейта и Рональда Кумана разыграют путёвку в финал в очной встрече, которая состоится 10 июля, а днём ранее сыграют Испания и Франция.

Согласно подсчётам Opta, главным фаворитом турнира при текущих раскладах является сборная Испании – вероятность её победы оценивается в 32,2%. Второе место остаётся за Францией – 27,3%. Сборная Англии с 26,6% считается третьим претендентом на трофей, а главный андердог – Нидерланды (13,9%).

Финал Евро-2024 пройдёт 14 июля.

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