Не Гюлер: Снейдер назвал игрока сборной Турции, который его удивил

Знаменитый нидерландский экс-футболист Уэсли Снейдер рассказал, какой игрок сборной Турции его впечатлил.

Команда Винченцо Монтеллы покинула Евро-2024, уступив на стадии четвертьфинала Нидерландам (1:2). Когда журналисты попросили Снейдера выделить одного представителя сборной Турции, вице-чемпион мира назвал не Арду Гюлера, как можно было предположить, а другую восходящую звезду – 19-летнего Кенана Йылдыза.

«Йылдыз – мой любимый турецкий игрок на этом Евро. Он действительно удивил меня», – рассказал в интервью Tivibu Spor Снейдер.

Кенан Йылдыз представляет «Ювентус». На Евро он принял участие во всех пяти матчах Турции, не отметившись результативными действиями.