Сборная Турции повторила рекорд Евро по количеству карточек

Сборная Турции покинула чемпионат Европы, но успела отметиться рекордом.

Команда Винченцо Монтеллы уступила в четвертьфинале сборной Нидерландов – 1:2. По ходу встречи игроки турецкой команды получили жёлтую и красную карточки, причём вторая была показана Бертугу Озгюру, находившемуся не на поле.

Как сообщает BBC, сборная Турции повторила рекорд Евро по общему количеству полученных карточек – 20. До сегодняшнего дня единоличным рекордсменом была сборная Чехии, достигшая такого же показателя на Евро-1996.

Напомним, в 1/8 финала Турция обыграла Австрию. В группе турки заняли второе место после Португалии, набрав шесть очков.