Куман: «Это была великолепная игра»

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман дал комментарий после победы над Турцией в четвертьфинале Евро-2024.

«Это была великолепная игра. Мы хорошо её начали. После дебютной фазы соперники стали лучше перекрывать свободное пространство. Мы продолжали играть так же, но их уже пришлось переигрывать. Затем же они стали [набирать обороты] и повели в счёте», - цитирует Кумана сайт УЕФА со ссылкой на NOS.

Напомним, что сборная Нидерландов в первом тайме пропустила гол, но в итоге добилась победы со счётом 2:1. Первый гол в составе «оранжевых» забил Стефан де Врей, а во втором случае защитник отметился автоголом.

В полуфинале Евро-2024 соперником нидерландской сборной будет Англия. Команды сыграют в среду, 10 июня.