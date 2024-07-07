Ван Дейк прокомментировал победу Нидерландов над сборной Турции

Капитан сборной Нидерландов Виргил ван Дейк подвёл итоги матча 1/4 финала Евро-2024 против команды Турции.

«Оранжевые» пропустили первыми, но нашли в себе силы отыграться и выйти вперёд в течение шести минут – с 70-й по 76-ю. На этом голы в матче закончились.

«Мы хорошо начали, но по ходу игры слишком часто теряли мяч в неподходящие моменты. Во втором тайме от нас требовалось сохранять спокойствие и пользоваться возможностями – мы справились с этим хорошо.

Как можно заметить, мы работаем сообща. Мы делали всё возможное, чтобы удержать победу. Теперь нужно восстановиться и подготовиться к следующему матчу», – цитирует официальный сайт УЕФА ван Дейка.

10 июля Нидерланды сыграют с Англией в полуфинале Евро-2024.