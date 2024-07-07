Чалханоглу расплакался после вылета с Евро-2024

Последним четвертьфиналистом чемпионата Европы – 2024 стала национальная сборная Нидерландов. В четвертьфинале команда Рональда Кумана переиграла Турцию со счётом 2:1. После игры капитан турецкой национальной команды Хакан Чалханоглу не сдержался и расплакался. Очевидно, лидер «лунных звёзд» очень огорчился из-за вылета команды. Успокаивать Чалханоглу пришлось другим футболистам сборной Турции, оказавшимся более стойкими морально.

В полуфиналах Евро-2024 сборная Испании сыграет против Франции, а сборная Нидерландов – против Англии. Матчи пройдут 9 и 10 июля соответственно.