Куман поделился ожиданиями от матча с Англией

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман рассказал, чего ждёт от предстоящего полуфинала с Англией.

«Оранжевые» одолели сборную Турции (2:1) в заключительном четвертьфинальном матче. В полуфинале нидерландцам предстоит сыграть с Англией, которая несколькими часами раньше выбила из турнира Швейцарию, выиграв серию пенальти.

«У сборной Англии хорошие игроки, но про нас тоже можно это сказать. Мы вышли в полуфинал чемпионата Европы, чего никто не ожидал. Если всё пройдёт удачно, мы сыграем здесь ещё два матча», – приводит высказывание Кумана официальный сайт УЕФА.

Матч сборных Нидерландов и Англии состоится 10 июля.