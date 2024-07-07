Сборная Турции забила на Евро-2024 столько же голов, сколько Франция и Англии вместе

Сборная Турции покидает чемпионат Европы. Команда показала хорошую игру в четвертьфинале против Нидерландов и даже забила первой, но проиграла со счётом 1:2.

Турецкая сборная вылетела, хотя забила на Евро-2024 8 голов. Больше голов забили только три команды – Нидерланды (9), Германия и Испания (по 11).

Любопытно, что сборная Турции забила на чемпионате Европы столько же, сколько сборные Франции (3) и Англии (5) вместе взятые. При этом французы и англичане умудрились даже с такой атакой пробиться в полуфинал турнира.

Добавим, что полуфинальные матчи Евро-2024 пройдут 9 и 10 июля.

Определились полуфинальные пары Евро-2024