Беллингем чаще всех на Евро-2024 выигрывает дуэли

Полузащитник сборной Англии и мадридского «Реала» Джуд Беллингем лидирует по выигранным дуэлям на чемпионате Европы.

21-летний футболист 33 раза взял верх в противостояниях оппонентами один в один (не считая верховые дуэли) – лучший показатель на турнире. Вторую строчку в рейтинге делят Джамал Мусиала из сборной Англии и Ферди Кадиоглу из Турции – по 32. Далее следуют Усман Дембеле (Франция), Жереми Доку (Бельгия) и Дан Ндой (Швейцария) – по 27. Букайо Сака – седьмой с 26 выигранными наземными дуэлями.

9 июля пройдёт первый полуфинал Евро-2024 между сборными Франции и Испании, днём позднее вторую путёвку в финал разыграют Англия и Нидерланды.