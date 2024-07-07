Майка Ричардс: «Все вместе, и это важно»

Сборная Англии лучше исполнила 11-метровые удары в игре против сборной Швейцарии в четвертьфинале Евро-2024. Теперь она сыграет в полуфинале самого престижного континентального турнира для сборных во второй раз подряд после первенства 2021 года, когда в итоге англичане дошли до финала, но там проиграли итальянцам.

Бывший защитник «Манчестер Сити» Майка Ричардс прокомментировал успех соотечественников:

- Хочу говорить только о хорошем. Мы на верном пути, все вместе, вот что важно, - цитирует слова Ричардса BBC Sport.

В полуфинале чемпионата Европы сборная Англии сыграет со сборной Нидерландов. Этот поединок состоится десятого июля.