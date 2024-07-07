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Чемпионат Европы по футболу 2024

Четыре игрока делят первое место в рейтинге бомбардиров Евро-2024 перед полуфиналами

07 Июля 2024 • 00:58 Комментировать
Нидерланды
2:1
Турция

На чемпионате Европы осталось провести всего лишь три матча – два полуфинала и финал. Любопытно, что на турнире нет игрока, который бы много забивал. После четвертьфинальной стадии на первом месте рейтинга бомбардиров Евро-2024 первое место делят четыре игрока.

В списке лучших бомбардиров числятся Жорж Микаутадзе (Грузия), Иван Шранц (Словакия), Джамал Мусиала (Германия) и Коди Гакпо (Нидерланды). Каждый из этих игроков забил по три гола.

Стоит отметить, что из этого бомбардирского списка только Коди Гакпо ещё сыграет на чемпионате Европы – остальные игроки отправились домой после вылета своих команд.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Сборная Словакии Сборная Грузии Джамал Мусиала Коди Гакпо сборная Нидерландов Жорж Микаутадзе Иван Шранц ещё теги

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