Четыре игрока делят первое место в рейтинге бомбардиров Евро-2024 перед полуфиналами

На чемпионате Европы осталось провести всего лишь три матча – два полуфинала и финал. Любопытно, что на турнире нет игрока, который бы много забивал. После четвертьфинальной стадии на первом месте рейтинга бомбардиров Евро-2024 первое место делят четыре игрока.

В списке лучших бомбардиров числятся Жорж Микаутадзе (Грузия), Иван Шранц (Словакия), Джамал Мусиала (Германия) и Коди Гакпо (Нидерланды). Каждый из этих игроков забил по три гола.

Стоит отметить, что из этого бомбардирского списка только Коди Гакпо ещё сыграет на чемпионате Европы – остальные игроки отправились домой после вылета своих команд.