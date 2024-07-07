Саутгейт: «Теперь наша цель – выиграть Евро»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил о намерении выиграть чемпионат Европы. Специалист подчеркнул эту цель своей команды после победы над Швейцарией на стадии четвертьфинала.

«Мы хотим выиграть этот Евро. Теперь это наша цель. Мы хорошо сыграли. Мы хорошо сыграли против очень крепкой команды», - слова Саутгейта приведены на официальном сайте УЕФА.

Чтобы выиграть чемпионат Европы, сборной Англии нужно обыграть Нидерланды в полуфинале и победителя матча Испания – Франция в финале.

Напомним, что на прошлом чемпионате Европы англичане в финале проиграли итальянцам.