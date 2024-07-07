Зиркзее стал лишь третьим игроком, дебютировавшим за сборную Нидерландов на Евро

В субботнем четвертьфинале Евро-2024 против Турции за сборную Нидерландов дебютировал нападающий Джошуа Зиркзее. Дебют за национальную команду на чемпионате Европы – это редкое явление, и статистика сайта УЕФА это подтверждает.

Если брать сборную Нидерландов, то до Зиркзее только два игрока дебютировали за команду на чемпионате Европы. Этими игроками были Мартин Врейсен (Евро-1980) и Коди Гакпо (Евро-2020).

Напомним, что сборная Нидерландов обыграла Турцию со счётом 2:1. Теперь команда Рональда Кумана будет готовиться к полуфинальному противостоянию с Англией. Этот матч состоится в среду, 10 июля.