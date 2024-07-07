​Фердинанд: «Сборная Англии движется в правильном направлении»

Сборная Англии лучше исполнила 11-метровые удары в игре против сборной Швейцарии в четвертьфинале Евро-2024, и бывший защитник сборной Рио Фердинанд считает, что команда прогрессирует по ходу турнира. В групповой стадии англичан немало критиковали за не очень зрелищную игру:

- Сейчас я вижу команду, которая движется в правильном направлении. И теперь я с большим нетерпением жду полуфинал, - цитирует слова бывшего защитника «Манчестер Юнайтед» BBC Sport.

В полуфинале чемпионата Европы сборная Англии сыграет со сборной Нидерландов. Этот поединок состоится десятого июля.