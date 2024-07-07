Зиркзее дебютировал за сборную Нидерландов – и сразу в четвертьфинале Евро

Сборная Нидерландов отмечает выход в полуфинал чемпионата Европы. В субботу вечером команда Рональда Кумана добилась волевой победы над Турцией со счётом 2:1. В концовке встречи на замену в составе «оранжевых» вышел нападающий Джошуа Зиркзее. Любопытно, что это был его дебют за сборную Нидерландов.

В мире футбола игроки зачастую дебютируют на сборную в товарищеских или отборочных матчах. Чтобы дебют состоялся на Евро, да ещё и в плей-офф, - это довольно редкое явление.

В полуфинале чемпионата Европы сборная Нидерландов будет играть против Англии. Матч пройдёт уже в среду, 10 июля.