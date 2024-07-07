Беллингем оценил силу сборной Испании

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем поделился мнением об игре возможного соперника своей команды по финалу.

В субботу Англия успешно преодолела стадию четвертьфинала, обыграв в серии пенальти Швейцарию. Днём ранее в полуфинал шагнула Испания, победившая Германию (2:1).

После сегодняшнего поединка «трёх львов» Беллингем дал интервью на испанском языке, оценив силу «красной фурии»: «Сборная Испании? В последние недели эта команда показывает отличную игру», – приводит Madrid Zone слова 21-летнего хавбека мадридского «Реала».

9 июля Испания сыграет в полуфинале с Францией, а спустя день Англия встретится с Нидерландами. Финал чемпионата Европы пройдёт 14 июля.