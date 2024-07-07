​Лэмпард: «Отдадим должное Саутгейту»

Сборная Англии лучше исполнила 11-метровые удары в игре против сборной Швейцарии в четвертьфинале Евро-2024, и теперь она сыграет в полуфинале самого престижного континентального международного футбольного турнира. Бывший капитан английской сборной Фрэнк Лэмпард прокомментировал удачные решения наставника английской сборной Гарета Саутгейта:

- Надо отдать должное Гарету Сайтгейту, на него оказывалось большое давление, но он принял верные решения, в том числе и по заменам, - цитирует слова Лэмпарда BBC Sport.

В полуфинале чемпионата Европы сборная Англии сыграет с Нидерландами.