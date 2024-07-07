Саттон оценил шансы сборной Англии в полуфинале с Нидерландами

Бывший английский нападающий Крис Саттон поделился прогнозом на предстоящий полуфинал Евро-2024 между сборными Англии и Нидерландов.

Англичане обыграли Швейцарию в серии послематчевых пенальти, а несколькими часами позднее Нидерланды взяли верх над командой Турции (2:1). 10 июля в матче «трёх львов» и «оранжевых» определится финалист турнира.

«Думаю, здесь 50 на 50. У сборной Нидерландов есть необходимые качества, но Англия умеет выигрывать матчи. Трудно сказать, кто победит.

Я рад за Саутгейта. Его много критиковали, но он снова доказал, что в нём ошибались. Но я до сих пор считаю, что Англия не провела ни одного матча на предельном для себя уровне. Возможно, это произойдёт в полуфинале», – цитирует BBC Саттона.