Сборная Англии во второй раз в своей истории забила все послематчевые пенальти на большом турнире

Сборная Англии лучше исполнила 11-метровые удары в игре против сборной Швейцарии в четвертьфинале Евро-2024, что позволило англичанам выйти в полуфинал самого престижного континентального международного футбольного турнира. Подопечные Гарета Саутгейта безошибочно исполнили все пять своих ударов, и всего лишь во второй раз в своей истории англичане смогли добиться стопроцентного результата в серии.

В первый раз это случилось в 1996 году в матче против Испании, тогда всё ограничилось четырьмя ударами. В общей сложности же сборная Англии десять раз в своей истории сталкивалась с необходимостью исполнения послематчевых пенальти на крупных турнирах.