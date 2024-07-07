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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Англии во второй раз в своей истории забила все послематчевые пенальти на большом турнире

07 Июля 2024 • 00:27 Комментировать
Англия
1:1
Швейцария

Сборная Англии лучше исполнила 11-метровые удары в игре против сборной Швейцарии в четвертьфинале Евро-2024, что позволило англичанам выйти в полуфинал самого престижного континентального международного футбольного турнира. Подопечные Гарета Саутгейта безошибочно исполнили все пять своих ударов, и всего лишь во второй раз в своей истории англичане смогли  добиться стопроцентного результата в серии.

В первый раз это случилось в 1996 году в матче против Испании, тогда всё ограничилось четырьмя ударами. В общей сложности же сборная Англии десять раз в своей истории сталкивалась с необходимостью исполнения послематчевых пенальти на крупных турнирах.


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