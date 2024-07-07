Ван Дейк – лидер Евро-2024 по выигранным верховым дуэлям

Центральный защитник сборной Нидерландов Виргил ван Дейк привычно хорош на втором этаже.

Капитан «оранжевых» помог своей команде обыграть сборную Турции и выйти в полуфинал чемпионата Европы. В сегодняшней встрече представитель «Ливерпуля» выиграл шесть из семи верховых дуэлей, вырвавшись, таким образом, на первое место по данному показателю на всей дистанции турнира.

Как отмечает Squawka, сейчас у ван Дейка 18 выигранных единоборств наверху – лучший результат наряду Йоакимом Андерсеном из сборной Дании. При этом нидерландец вышел победителем в 86% дуэлей, а датчанин – в 82%.

В полуфинале сборная Нидерландов сыграет против Англии. Матч пройдёт 10 июля.