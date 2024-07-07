Якин: «Я не стал утешать Аканджи»

Сборная Швейцарии завершила выступление на Евро-2024, проиграв Англии в четвертьфинале. Решающим оказался неудачный удар Мануэля Аканджи – швейцарец не сумел переиграть Джордана Пикфорда.

После игры комментарий по поводу неудачного удара Аканджи дал главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин.

«Я не стал утешать его. Поблагодарил за игру и за его лидерские качества. Сейчас всем нам грустно. Мы переживаем это поражение все вместе. Но мы можем собой гордиться. В целом это был очень успешный турнир», - слова Якина приводятся на сайте УЕФА.

В полуфиналах Евро-2024 сборная Испании сыграет против Франции, а сборная Нидерландов – против Англии.