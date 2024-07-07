Нидерланды сыграют в полуфинале крупного турнира впервые за 10 лет

Сборная Нидерландов стала последним полуфиналистом Евро-2024. В матче 1/4 финала «оранжевые» одержали волевую победу над соперниками из Турции (2:1), забив на 70-й и 76-й минутах.

Для нидерландцев это первый с 2014 года выход в полуфинал крупного турнира сборных. Десять лет назад команда, возглавляемая Луи ван Галем, уступила в 1/2 финала бразильского мундиаля Аргентине в серии послематчевых пенальти. До полуфинала чемпионата Европы Нидерланды и вовсе не добирались с 2004 года.

Коллектив Рональда Кумара поспорит за путёвку в финал текущего розыгрыша Евро со сборной Англии. Встреча состоится 10 июля.