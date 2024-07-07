​Сборная Англии впервые в своей истории дважды подряд вышла в полуфинал ЧЕ

Сборная Англии лучше исполнила 11-метровые удары в игре против сборной Швейцарии в четвертьфинале Евро-2024, что позволило англичанам выйти в полуфинал самого престижного континентального международного футбольного турнира. На прошлом чемпионате Европы сборной Англии также удалось выбраться в полуфинал - а затем даже и в финал.

Как оказалось, такое с англичанами случилось впервые в истории национальной команды, доселе дважды подряд в полуфинал чемпионатов Европы сборная Англии не выходила. При этом, стоит напомнить, англичане ещё никогда не становились чемпионами континента.