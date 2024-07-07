Талант «ПСЖ» и защитник «Манчестер Сити»: три худших игрока, из-за которых Нидерланды могли вылететь от Турции

Ставим оценки футболистам за матч Евро-2024

Впервые четвертьфинал Евро-2024 завершился без овертайма – прогресс. Но вот другой тренд сохранился: команда, которая чуть лучше смотрелась по игре – в итоге вылетела. Турция, Швейцария, Португалия и Германия (почему нет?) были ближе к победе, смотрелись целостнее, но в итоге турнир покинули. Вот такой четвертьфинал несправедливости.

Нидерланды тоже могли вылететь. До 70-й минуты вообще казалось, что должны были. Из-за кого же сложилась такая ситуация, кто сыграл плохо? Давайте разбираться. Пройдёмся по самым слабым персоналиям четвертьфинала Евро-2024.

Статистика матча: владение мячом – 56:44, удары по воротам – 11:15, в створ – 4:4, угловые – 3:7. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

НАТАН АКЕ – 4,0. Провал, просто провал на левом фланге обороны сборной Нидерландов. А организовал его защитник «Манчестер Сити», который вчистую проиграл Гюлеру. Арда и на карточку посадил Натана, далее чуть не забив с этого стандарта, и обострял регулярно, и голевой навес исполнил.

Аке ещё и в атаку много подключался, добавив и эти действия себе в пассив. Только терял зону, позволяя творить Гюлеру. Куман заменил защитника на 73-й минуте матча.

СТИВЕН БЕРГВЕЙН – 4,0. Тут вообще забавно. Куман неистово верит в Бергвейна, ставит его в старт, потом наблюдает унылую игру и меняет в перерыве. Вот и против Турции полузащитник «Аякса» разочаровал максимально.

Ударил мимо из неплохой позиции, а в созидании просто терялся – постоянно играл назад, в дриблинг не шёл, стоял в одной точке. С выходом Вегхорста и перемещением Депая налево матч заиграл новыми красками, так что в зоне Бергвейна можно было создавать.

ХАВИ СИМОНС – 4,0. Турки сыграли на главной слабости Хави – желании долго находиться с мячом. Сколько же было таких ситуаций, когда можно обострить/пробить/отдать, но Симонс делает лишнее касание и теряет мяч. Даже скажем точно – 12 раз такое случалось.

Борьбу проиграл шесть раз из восьми, почти не обострял (потому что долго думал), однажды пробил мимо ворот. Четвертьфинал Евро-2024 у таланта из «ПСЖ» явно не получился.