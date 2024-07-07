Нидерланды в 6-й раз вышли в полуфинал Евро – только одной сборной это удавалось чаще

Сборная Нидерландов добилась победы над командой Турции в четвертьфинале чемпионата Европы (2:1).

Команда Рональда Кумана уступала в счёте после первого тайма, но перевернула ход встречи благодаря точным ударам Стефана де Время и автоголу Мерта Мюлдюра. По данным Opta, «оранжевые» сыграют в полуфинале Евро в шестой раз в истории. Только сборная Германии добиралась до этой стадии ещё чаще – девять раз.

В полуфинале нынешнего розыгрыша чемпионата Европы нидерландцы сыграют со сборной Англии, которая одолела Швейцарию в серии послематчевых пенальти. Поединок пройдёт 10 июля. Днём ранее в матче Испания – Франция определится первый финалист турнира.