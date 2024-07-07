УЕФА назвал лучшего игрока матча Нидерланды – Турция

В последнем матче четвертьфинальной стадии Евро-2024 играли сборные Нидерландов и Турции. «Оранжевые» добились волевой победы со счётом 2:1 и прошли дальше.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, после игры приз лучшему футболисту получил защитник сборной Нидерландов Стефан де Врей. Он стал автором одного из двух забитых мячей.

Кроме того, де Врей проделал много другой полезной работы на футбольном поле. За 90 игровых минут защитник преодолел 9,2 километра.

Полуфинал Евро-2024 сборная Нидерландов проведёт в среду, 10 июля. Соперником команды Рональда Кумана будет сборная Англии.