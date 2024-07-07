Кейн высказался о работе Саутгейта

Гарет Саутгейт снова вывел сборную Англии в полуфинал крупного турнира. В субботу «трём львам» удалось одолеть Швейцарию в серии послематчевых пенальти (5:3) после ничьей 1:1 в основное и дополнительное время.

Англичане сыграют в полуфинале крупного турнира в третий раз за шесть лет при Саутгейте. Несмотря на это, работу наставника часто критикуют.

«Многие говорят о работе тренера. Сегодня мы сыграли с изменённой формацией, но всё равно чувствовали себя комфортно, – высказывается Кейн.

Сто матчей [Саутгейта у руля сборной Англии] – это уже серьёзное достижение. В среду показатель достигнет 101, а к концу недели, надеюсь, состоится и 102-й», – заявил в послематчевом интервью капитан английской национальной команды.

Соперником англичан по полуфиналу стала сборная Нидерландов.