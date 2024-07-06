«Матч ТВ» не покажет второй полуфинал Евро-2024

Телеканал «Матч ТВ» не покажет второй полуфинальный матч чемпионата Европы по футболу, который состоится 10 июля.

На общедоступном канале будет показана только встреча сборных Испании и Франции, а вот матч между Англией и Нидерландами зрители смогут увидеть только на OKKO.

Начало обеих матчей намечено на 22:00 по московскому времени, прямые текстовые трансляции полуфинальных поединков Евро-2024 можно будет также посмотреть на LiveResult.Ru.

Финальный поединок состоится 14 июля, он будет транслироваться на «Матч ТВ».