Определились полуфинальные пары Евро-2024

На чемпионате Европы - 2024 завершилась четвертьфинальная стадия. По её итогам на турнире осталось только четыре команды – сборные Испании, Франции, Англии и Нидерландов. В полуфинале они сформировали такие пары:

Испания – Франция;

Нидерланды – Англия.

Первый полуфинал Евро-2024 пройдёт 9 июля, а второй – 10 июля. Решающая же битва за трофей состоится в Берлине 14 июля.

Отметим, что действующим чемпионом Европы является сборная Италии. В финале прошлого континентального форума «скуадра адзурра» обыграла Англию в серии послематчевых пенальти. Как видим, на этот раз кубок Европы достанется другой команде.