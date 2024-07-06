Только «оранжевые» справились без овертайма: Нидерланды перебороли Турцию и вышли на Англию

Сборные Нидерландов и Турции сыграли в рамках чемпионата Европы по футболу. Матч 1/4 финала Евро-2024 состоялся 6 июля.

Закрывали парад четвертьфиналов те, кто и 1/8 финалил. Голландцы тогда разгромили сборную Румынии, а Турция реализовала стандарты и выстояла под натиском Австрии, теперь им предстояло сыграть между собой. В старте все, у кого отлично получался Евро-2024: Симонс, Гакпо, Депай, Чалханоглу, Арда Гюлер. Не только Мериха Демираля, дисквалифицированного за ярое празднование дубля в ворота Австрии.

На правах фаворита мяч забрали голландцы, однако ничего толкового за первые 10 минут предъявить не смогли. Потом турки включили скорости и прессинг, повысили давление и заявили, что Нидерланды совсем не фавориты игры. Так и получилось в итоге – настырность турецкой команды позволила перехватить инициативу, а потом пошли и моменты. Голландцы же просто не понимали происходящего, будто играли с меньшим запалом.

Турки же регулярно грузили в направлении Йылмаза, Йылдыза и Гюлера. Эта настырность сначала переросла в угловые, а под конец тайма – и в гол. Сама подача с корнера не удалась, но на дальнем углу штрафной площади подобрал мяч Арда Гюлер и выдал филигранный кросс. Дальнюю штангу летели замыкать сразу три турка, но в итоге решающий удар над руками Вербрюггена нанёс Самет Акайдын – 0:1.

Сразу после перерыва у Нидерландов появился Вегхорст и хоть немного «оранжевые» задвигались. Как раз Ваут организовал скидку на Депая, после которой Мемфис пролетел мимо мяча напротив пустого створа. Там и офсайд был, и пробить голландец не смог. Но турки сигнал приняли, снова включились и могли забить второй. Аке срубил Гюлера метрах с пяти от штрафной площади, вроде стандарт большой угрозы не предвещал, но сам же пострадавший пробил шикарно. В дальний угол закрутил Арда – и только штанга спасла Нидерланды от больших проблем.

А «небольшие» проблемы у Нидерландов продолжались повсеместно. «Оранжевые» проигрывали, но в позиционных атаках под оглушительный свист турков ничего не создавали. Депай бил в защитников, Вегхорст чаще сбрасывал в никуда. Время шло, «оранжевые» до максимума игру упростили, и вот этот ход уже сработал. Депай разыграл угловой, аккуратно навесив далее к 11-метровой отметке. Там в абсолютном одиночестве выпрыгнул Стефан Де Врей и буквально вколотил мяч в сетку – 1:1.

Нидерланды темп не сбросили и через шесть минут забили второй. Схаутен выиграл воздух у чужой штрафной площади и организовал скидку, Дюмфрис прострелил справа, а дальнюю штангу в акробатическом кувырке замкнул Коди Гакпо, выскочивший из-за спины Мюлдюра – 2:1. Последнее касание осталось за защитником – автогол. В концовке Турция навалилась, но Барт Вербрюгген сохранил волевую победу для своей сборной.

Сборная Нидерландов стала единственной, кто в четвертьфинале справился без овертайма. В 1/2 финала Евро-2024 «оранжевым» предстоит сыграть против Англии.